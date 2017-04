Beteta: el miedo a perder el poder es el obstáculo en la discusión sobre educación sexual

A juicio de Ricardo Beteta, presidente de la Asociación de Hombres y Mujeres Nuevos de Panamá "el miedo a perder el poder", de diversos grupos en el país, ha llevado a que el tema de educación sexual, sea un tabú en la población donde día a día se ven casos de jóvenes menores de 30 años con VIH u otras enfermedades de transmisión sexual.

"Desafortunadamente lo debo decir, un obstáculo muy grande que tenemos en este trabajo son las iglesias católicas e iglesias evangélicas, debemos entender que las iglesias controlan el tema de la sexualidad, matrimonio, familia. Que se les quite el control sobre ese diálogo, ellos pierden poder, no es cuestión de religiosidad o espiritualidad, es no perder poder", expresó Beteta.

Sobre el enfoque de educación sexual integral, que rechazan varios grupos u organizaciones porque en su eje temático incluye ideología de género y derechos sexuales y reproductivos, el presidente de la AHMNP hizo un llamado a la población en general para que hable del tema “ya que es una deuda que tenemos con la juventud para hacer frente a las enfermedades”.

Las declaraciones de Beteta a RPC Radio se dieron durante el encuentro de directores de ONUSIDA en América Latina y el Caribe en Panamá, para definir la estrategia del organismo en los próximos dos años, un período "decisivo para determinar el futuro de la epidemia" en la región.

Con la colaboración de Deysi García, periodista de RPC Radio.