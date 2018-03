"No tengo nada que ocultar", afirma Blandón sobre auditorías a partidas de Juntas Comunales

El alcalde del distrito de Panamá y exdiputado por el circuito 8-7, José Blandón aseguró este miércoles que está abierto a responder por las partidas que le fueron asignadas a través de la Junta Comunal de Bella Vista, durante el quinquenio pasado.

"Yo no tengo nada que ocultar al respecto", expresó el Alcalde en Telemetro Reporta y dijo que los fondos que pudo gestionar ya han sido objeto de auditorías, en las que aseguró: "ahí no hay ni un dólar de los 20 millones de dólares que señala [Contraloría] que no tienen sustentación".

"En lo personal he publicado en mis redes sociales, desde antes de la campaña, cuáles fueron los destinos de esos recursos. Se gestionó el servicio de agua servida de Brooklincito, se arregló la cancha de baloncesto de Los Libertadores, parques de Betania y Bella Vista y otras partes del circuito 8-7", agregó el ahora alcalde y dirigente del Partido Panameñista.

Según Blandón, cada una de las obras que gestionó como diputado fueron verificadas en una auditoría realizada a la Junta Comunal y en la que se incluyó la entrevista con las personas que llegaron a ser beneficiadas y enfatizó en que la designación de partidas a través de Municipios y Juntas Comunales, fue legal.

Tras una semana de la revelación de los resultados de las 186 auditorías hechas a Juntas Comunales y Municipios, para manejo de 70 diputados, la información ha quedado en manos del Ministerio Público que anunció que le corresponderá la posible investigación a exdiputados y otras personas, mientras que por ley, la Corte Suprema de Justicia podrá encargarse del seguimiento a quienes aún se mantienen como diputados.

Los resultados mostrados por el contralor Federico Humbert, detallan que se auditaron B/.319 millones, de los cuales B/.247 millones fueron gestionados por diputados. De éste monto, un total B/.17 millines fue gestionado por 10 diputados del panameñismo, ahora partido de gobierno.