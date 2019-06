Blandón pide lista de 250 personas tras declaraciones de Fábrega de supuestas "botellas" en la Alcaldía

El alcalde saliente del distrito de Panamá, José Blandón reaccionó este martes a las declaraciones del alcalde electo José Luis Fábrega, quien informó que su equipo de trabajo detectó alrededor de 250 personas sin funciones en el Municipio.

Blandón solicitó conocer cuáles son esas 250 personas para compartir al equipo entrante la información que necesitan.

"Aquí hay que dejar claro algo, es un práctica de muchas administraciones anteriores y continúa en esta administración que hay muchos funcionarios que forman parte de la estructura de la Alcaldía de Panamá pero que realizan sus labores en Juntas Comunales”, dijo el alcalde saliente.

Expresó que le genera duda las declaraciones de Fábrega ya que no sabe si se refiere a los funcionarios que cobran en la Alcaldía pero laboran en cualquiera de las 23 Juntas Comunales que existen actualmente”.

Blandón también respondió a Fábrega sobre la celebración de los 500 años de la ciudad, de la cual se sintió sorprendido al escuchar “que están trabajando contra el tiempo”.

"Al contrario nosotros tenemos una comisión integrada para la celebración de los 500 años desde el 2014, la cual hace dos años ha empezado a realizar todo tipo de actividades publicaciones, eventos, murales y que tiene organizado hasta un concierto para el 15 de agosto, todo le fue comunicado al equipo de transición del alcalde electo”, puntualizó Blandón.

Fábrega en una entrevista en Telemetro Reporta manifestó que el proceso de transición en la Alcaldía de Panamá estuvo suspendido debido a diferencias por conceptos entre él y Blandón.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio.

No es correcto, por tanto, decir que no se ha preparado nada o poco para el 15 de agosto. Lo que no queríamos era dejar contratado algo con lo que la nueva Administración no se sintiera a gusto. Eso se lo hicimos saber desde la primera reunión de transición.