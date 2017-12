Bomberos dan recomendaciones para evitar incendios en fiestas de fin de año

El coronel Gabriel Isaza, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), brindó a la población algunas recomendaciones para evitar incendios durantes las fiestas de fin de año.

Entre las principales medidas de seguridad están: no recargar las regletas, verificar que las extensiones estén certificadas para asegurar su calidad y evitar recalentamientos de cable, no dejar los foquitos del árbol de navidad encendidos hasta la noche, revisar las conexiones eléctricas, los hornos y estufas antes de ser utilizados y no dejar nada encendido cuando salen de casa.

Asimismo, en RPC Radio hizo un llamado a los padres de familia a tener cuidado con la manipulación de los fuegos pirotécnicos y utilización de los mismos por parte de las personas adultas, entre muchos otros.

"Los artefactos pirotécnicos no son juego de niños...podrían sufrir serias quemaduras", puntualizó Isaza.

El coronel detalló que este sábado se originaron tres conato de incendios uno en Plaza Regency, ubicado en la Vía España; Almacen Collins y en un edificio Costa Pacífica.

Recordó que la Prevención es el tema central, el cual tiene como fin de evitar incidentes en los hogares panameños y hechos que lamentar en estas fiestas.