Borowsky anuncia campaña cero discriminación tras incidente en restaurante de pizza

El gerente general del equipo de fútbol Costa del Este FC, Felipe Borowsky anunció la creación de una campaña de cero discriminación y no al racismo.

Esto luego de que el pasado sábado denunciara a través de la red social Facebook un incidente de discriminación contra cuatro jugadores de la selección Sub – 17 por parte del restaurante Brava Pizza & Espuma.

Borowsky, en declaraciones a Telemetro Reporta, dijo que tras lo sucedido, en ningún momento ha querido ganar fama y aseguró que en más de 11 años de vivir en Panamá jamás había pasado por esa situación.

“No he inventado ninguna cosa que he comentado en mi facebook, es difícil seguir comentando esto porque ha dado vueltas por todo el país. Ayer fui a reunirme con los dueños donde se disculparon, están muy apenados, conversamos por más de una hora y para no dar tanta vueltas he solicitado a ellos pedir una disculpa y apoyar la campaña de cero discriminación”, manifestó.

Por su parte, Iván Kourany uno de los accionistas de Brava Pizza & Espuma dijo que en el momento del incidente, uno de sus socios llegó al local para atender la situación y aclaró que el gerente general que se encontraba en el restaurante no fue quien atendió a los jugadores.

Aseguró que el colaborador que atendió a los jóvenes se le sancionó con el despido. “Hubo una serie de condiciones que lo llevaron a tener errores de comunicación, creo que después de dos años y no tener ningún tipo de incidente, me inclino a pensar que no lo hizo con ese objetivo, pero no se justifica y por eso se sancionó con el despido”.

Explicó que en el restaurante tienen reservaciones pero en gran mayoría trabajan por orden de llegada y aseguró que la mayoría del personal que trabaja en Brava Pizza & Espuma son panameños.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), junto a la Defensoría del Pueblo, anunció el inicio de acciones contra el restaurante tras el incidente, esto basado en la Ley 16 del 10 de abril del 2002 que regula el derecho de admisión en los establecimientos públicos y dicta medidas para evitar la discriminación.