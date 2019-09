Buscarán alternativas para apoyar a unidad de la Policía que padece de dermatomiositis

El director de la Policía Nacional (PN), Jorge Miranda se trasladó este lunes a Panamá Oeste para conocer el caso de Rafael Saez, un sargento 1° quien solicitó una jubilación anticipada tras ser diagnosticado desde hace 5 años de dermatomiositis, una enfermedad común autoinmune y degenerativa que no tienen cura.

Esto, luego que Saez buscará una solución a los trámites administrativos realizados por mantenerse diecisiete (17) años, dos (2) meses y siete (7) días, consecutivos de servicio policial.

Miranda indicó que la Ley establece que es a partir de los 20 años que debe darse una jubilación, “los funcionarios no podemos hacer lo que la ley no nos permite y no podemos asegurar que haya una jubilación, sin embargo hemos estado continuamente apoyandolo”.

Agregó que se envió a reparar un aire acondicionado y están en la búsqueda de alternativas que contribuya en su bienestar, ya que no ha sido posible una cura a través de la medicina.

"No tenemos una solución mágica, pero buscaremos vías de solución que la ley lo permita , conozco el caso ahora en más detalles”, expresó Miranda quien señaló que la esposa fue nombrada por la Policía.

Saez explicó que ingresó como miembro juramentado a esa entidad el 1 de enero de 2000 y en el 2015 fue diagnosticado con la enfermedad de la cual toca medicarse cada tres horas con morfina.

"Nunca he perdido la esperanza”, dijo el sargento 1° de la Policía Nacional.