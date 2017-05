CCIAP pide a las autoridades evaluar mecanismos de prevención del crimen

La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) pidió a las autoridades evaluar las acciones o mecanismos de prevención y represión del crimen que en la actualidad se implementan, y ajustarlas a las nuevas modalidades criminales que se están desarrollando.

En un comunicado, el gremio señaló además que la acción inmediata más importante para resolver ese asunto es hacer cumplir las leyes, “en Panamá debe imperar el Estado de derecho. Actualmente, no existe una cultura de respeto a las autoridades ni a la Ley. Podemos percibirlo a diario en quienes arrojan basura a las calles, no respetan las normas del tránsito, entre muchas otras situaciones donde no impera la certeza del castigo”.

La CCIAP manifestó que las políticas dirigidas a atender la seguridad ciudadana no deben responder a medidas reactivas ante la presión del ciudadano y al temor a ser victimizados, sino que deben concebirse como parte de una agenda de Estado, que permita su sostenibilidad.