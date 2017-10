CCIAP exige fortalecer la educación tras caída en ranking de competitividad

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura mostró su preocupación por la caída de 8 puntos de Panamá en el ranking de competitividad que presenta anualmente el Foro Económico Muncial.

En ese sentido, el gremio pidió cambiar el modelo de gestión, implantar la medición y evaluaciones de docentes y planteles que sustenten las compensaciones salariales, implementar un programa de capacitación permanentemente de educadores y administrativos, e impulsar los programas de capacitación para satisfacer la demanda futura.

El estudio se centra en la medición de 12 pilares que incluyen la calidad de las instituciones públicas, infraestructura, salud y educación de la población, los negocios y el desarrollo del mercado y la madurez tecnológica e innovación.

La CCIAP explicó que de esas variables, las que más lastran a Panamá son la educación superior y capacitación, la salud y educación primaria, así como la eficiencia laboral, ocupando la posición 88, 79 y 76, respectivamente, entre 137 economías evaluadas.

“Lo más alarmante es que esto contrasta con la opinión de la ciudadanía, que, en las encuestas refleja que la educación no se ubica ni entre los primeros cinco temas de mayor preocupación. Es ampliamente conocido que, en la actualidad, no solo la calidad de la educación pública no ha sido atendida, sino que, la educación particular está atravesando una crisis sin precedentes que agrava el problema para el país”, señaña el gremio en un comunicado.

Además, solicitó emprender esas acciones alejadas de la política.