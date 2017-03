635x357 CM del Ifarhu es destituido tras divulgación de foto no apropiada en Instagram.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ofreció disculpas a sus seguidores en redes sociales, luego de que este miércoles apareciera una foto no apropiada en su cuenta de Instagram.

La foto correspondía a la de una voluptuosa mujer en vestido de baño junto a una niña, e iba acompañada del siguiente escrito: “ Una loca me llama por Whatsapp y me dice que soy el padre de su hija, cuando la estaba por bloquear me envió la foto y tuve que recapacitar”.

En horas de la noche el Ifarhu informó que el encargado de redes sociales había sido destituido.