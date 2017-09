CNA sobre posible reelección de Ayú Prado: "es hora que el Órgano Judicial tenga cara nueva"

El presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Dionisio Rodríguez expresó este lunes que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), necesita un figura nueva en la presidencia tras las declaraciones del magistrado José Ayú Prado, sobre una posible reelección.

"Es hora que el Órgano Judicial tenga cara nueva frente a la falta de transparencia ante críticas y cuestionamientos por investigaciones delicadas …. somos del criterio que los 9 magistrados están capacitados para dar una credibilidad a la Corte, una figura nueva y novedosa que pueda dar un nuevos rumbos a demás de Ayú Prado", dijo Rodríguez.

Más temprano, Ayú Prado, mencionó que el reglamento de la CSJ no establece un cortapisas, “o sea no hay una prohibición, uno no se reelige, a uno lo reeligen".

El pasado enero de 2016, Ayú Prado fue reelecto para un segundo periodo, que culmina en enero 2018, como presidente de la Corte Suprema de Justicia, está elección generó una serie de cuestionamientos en contra de la administración de justicia.

Sobre el recorte en el presupuesto solicitado para la vigencia fiscal 2018 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas al solicitado por Órgano Judicial le pareció a Rodríguez “un pase de factura”, ya que la Corte requiere de mayor presupuesto para la justicia panameña.

"Defenderemos el presupuesto más no defenderemos ninguna figura para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia", dijo el jurista.



Cabe señalar que el Órgano Judicial en el presupuesto había solicitado para el próximo año un monto de 166.8 millones de dólares, mientras que el MEF recomendó la suma de 159.4 millones.