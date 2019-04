COP: 70% de la inversión deportiva en estos 5 años ha sido en remodelación de estadios existentes

El presidente del Comité Olímpico Panameño (COP), Camilo Amado, se refirió a los retos que atraviesa el deporte en el país.

Para Amado, el reto más grande son los Juegos Centroamericanos del Caribe que desarrollarán su XXIV versión en Panamá en el 2022. Además, mencionó que se debe preparar a los atletas y se necesitan obras para todos los sectores deportivos del país.

También señaló que una de las problemáticas es la planificación, Amado considera que en el país en el deporte son “muy cortoplacistas”, y no se planifica a mediano y largo plazo. “Tenemos los juegos panamericanos en Lima en julio y todavía no sabemos si el Gobierno nos va a aportar o no dinero para ir. Eso no debería ser porque eso se sabe desde hace cuatro años y ya se ha presentado el presupuesto”, puntualizó.

“Por años las federaciones, no tiene con que planificar porque no saben con qué cuentan. Esto es necesario para que el atleta sepa a donde va y a donde no... debe ser transparente y basados en temas técnicos y no políticos”, acotó.

Asimismo, calificó como difícil la situación deportiva en el país y denunció que los deportistas deben financiar por su cuenta las actividades. “Lo que deja esta administración es un mal sabor en la boca de nosotros. El apoyo en deporte ha sido un apoyo muy discrecional... muy poco transparente”, agregó.

De acuerdo con Amado, el 70% de la inversión (en estructuras) que se ha llevado a cabo estos últimos 5 años ha sido en remodelación de estadios existentes, mientras que el 80% de la inversión, segmentada en deportes, ha sido en fútbol y béisbol, el resto de los deportes o disciplinas no reciben lo suficiente o nada.

Además detalló que el 88% de las 42 federaciones afiliadas al COP no cuentan con una instalación reglamentaria.

"El Instituto Costarricense de Deportes tiene alrededor de 170 empleados, y el aporte a los atletas es más del doble de lo que se le da a los panameños. En Panamá, Pandeportes tiene 700 colaboradores entre permanentes y por contratos y hace mucho menos”. Tras esto, piden una institución “transparente, eficiente y apolítica”.