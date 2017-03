Entre la CSJ y el MP no hay quien investigue a los diputados, Bernal

"Caimán no come caimán", así reaccionó este martes el abogado y catedrático, Miguel Antonio Bernal al reiterar que entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio Público (MP), no hay quien realice una investigación sobre donaciones y subsidios que gestionó la Asamblea Nacional y de los cuales al parecer no fueron entregados a sus beneficiarios. También se refirió al contrato y recursos excesivos del evento Ironman 70.3.



"Hay un pacto entre la CSJ y el Órgano Legislativo yo no te investigo , tú no me me investigas y la cosa sigue... dentro de dos días todo se olvida", manifestó el jurista al reiterar que no hay suficiente controles ni participación ciudadana que fiscalice a los diputados que buscan “poder apropiarse de dineros que no le pertenecen” cayendo en una degeneración creciente de ciertos sectores de la población que son beneficiados de este tipo de corrupción.

Asimismo, anunció que el movimiento de Ciudadanos Contra la Impunidad (CCI) realizará un piquete en las inmediaciones de la Procuraduría de la Nación el próximo 15 de marzo, tras los múltiples escándalos de corrupción en el país.