Califican de "acto desesperado" declaraciones de magistrado Harry Díaz

Las fuertes declaraciones del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz en Debate Abierto han sido consideradas como un acto desesperado por llamar la atención.

Abogados y exfuncionarios mencionados por Díaz en su entrevista, salieron al paso de las acusaciones hechas por el exfiscal del caso pinchazos, por el que es procesado el expresidente Ricardo Martinelli.

Tal es el caso de Rodrigo Sarasqueta, exsecretario de Seguridad durante la administración de Martinelli, quien según Díaz, acudió a su despacho para pedirle que llamara a un juez de Penonomé para que emitiera un fallo a su favor, a fin de que se le adjudicaran tierras.

Díaz dijo que esto lo enojó de tal manera que echó a Sarasqueta de su oficina, revelando además que según palabras de Martinelli, era la persona que utilizaba para hacer “trabajos sucios”.

A través de su cuenta de Twitter, Sarasqueta respondió que nunca ha tenido casos personales ni tierras en Penonomé. “Me siento calumniado e injuriado. Fui a su despacho por pedido de él mismo luego de ayudarlo en su ratificación”.

