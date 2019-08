Camacho anuncia que presentará recursos contra la procuradora Kenia Porcell

Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, se refirió la mañana de este lunes al veredicto de no culpable dictado por el Tribunal de Juicio Oral a favor del exmandatario en el caso pinchazos y sobre los recursos que presentarán por supuestas afectaciones, entre otros temas.

Indicó que él en lo personal procederá a interponer acciones contra quienes supuestamente abusaron de su cargo para cometer irregularidades, mencionando entre estas personas a la procuradora Kenia Porcell.

"Yo tengo la decisión de documentar y llevar ante la justicia a aquellas personas que abusaron de su cargo para instruir un proceso al margen de la ley… la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, es una de las grandes responsables de la crisis que nosotros tenemos, no solamente en este caso sino en los otros, y yo me voy a encargar de recabar las evidencias no solamente para aportar a un proceso para que ella salga del cargo, sino además para que ella sea castigada penalmente por las cosas que el Ministerio Público en su mandato hizo", declaró Camacho en la edición Matutina de Telemetro Reporta.

Reiteró que el caso contra el expresidente fue producto de una supuesta "venganza" por parte del expresidente Juan Carlos Varela, y los recursos serán interpuestos contra los funcionarios que supuestamente se prestaron para eso.

"Lo que hizo Varela estuvo mal en razón de tomar la justicia para venganza personal, pero Varela pudo hacer eso porque tuvo un Ministerio Público, funcionarios de la procuradora para abajo que se presentaron para eso, si los funcionarios actúan en razón de la ley, por más presiones que vengan del presidente Varela o cualquier presidente que esté allí, aquí nadie peude hacer eso, pero mientras tu tengas funcionarios en el Órgano Judicial que respondan a presiones de los poderes políticos, económico o a las venganzas personales, allí es que estamos jodidos", expresó Camacho.

Añadió que de igual forma Ricardo Martinelli va a poner algunas acusaciones como afectado, contra las personas que han salido en este proceso señalados por actuación indebida.

Por otro lado, indicó que están preparados para hacer frente a los recursos que sean interpuestos por los querellantes y la fiscalía contra el veredicto dictado por el Tribunal de Juicio el pasado 9 de agosto.