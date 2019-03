Canal de Panamá se une a la Global Industry Alliance para apoyar la reducción de emisiones

El Canal de Panamá se unió al Global Industry Alliance (GIA), para apoyar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo internacional, anunció el administrador de esa vía interoceánica, Jorge Luis Quijano.

La inclusión del Canal de Panamá en la iniciativa se dio durante las actividades del Panama Maritime World Conference and Exhibition, y tras la firma de una carta de acuerdo el viernes 15 de marzo, uniéndose oficialmente a este grupo.

Quijano dijo que el Canal de Panamá se convirtió en la primera organización latinoamericana en unirse a esta inicativa, para impulsar alternativas como ruta eficiente.

“Es una ruta que aporta y permite que el buque pueda viajar a una velocidad reducida y sea más eficiente. El Canal tiene varios programas donde le da puntos a los buques que son más eficientes”, manifestó el administrador de la ACP.

La GIA es una asociación de 18 organizaciones marítimas que comparten su experiencia y proporcionan información técnica para la implementación de actividades concretas que contribuyan a la transición de la industria hacia un futuro bajo en carbono.

Para lograrlo, los miembros de la GIA buscan identificar y desarrollar soluciones innovadoras que aborden las barreras comunes para la adopción e implementación de tecnologías de eficiencia energética y medidas operativas.

#PanamaMaritime: #PanamaCanal Administrator @jorgelquijano announces the #PanamaCanal joining the #GlobalIndustryAlliance to support low-carbon shipping during the #PanamaMaritime Conference pic.twitter.com/qzzPG0Fwtv