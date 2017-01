De Saint Malo: Esta Canciller no va a ir a EEUU a pedir que saquen a Waked de Lista Clinton

Que el Gobierno de Panamá asuma una posición abierta de defensa a los intereses del empresario Abdul Waked, señalado por los Estados Unidos de liderar una red de narcotráfico y lavado de activos, comprometería la imagen del país, a consideración de la vicepresidente y canciller panameña Isabel De Saint Malo de Alvarado.

“ Cómo voy yo como Gobierno Nacional, a riesgo de la reputación de la República de Panamá, que está siendo cuestionada todavía que si estamos o no de acuerdo en la lucha contra el blanqueo de capitales, contra el lavado de activos, entonces ¿tengo que salir a defender a una persona que está siendo acusada de blanqueo de capitales?”, cuestionó De Saint Malo durante una entrevista ofrecida al programa Cara a Cara de RPCTV.

Waked y varias de sus empresas figuran en la Lista Clinton de EEUU desde principios de mayo de 2016. Otros negocios de su propiedad, si bien no fueron designados, han sido afectados por las sanciones impuestas, ya que Estados Unidos no permite a sus ciudadanos ni entidades realizar transacciones comerciales con Waked o empresas asociadas a él.

Apenas este jueves, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU extendió por seis meses una licencia concedida al Grupo Editorial GESE, propiedad de Waked, cuyos diarios La Estrella de Panamá y El Siglo se preparaban su cierre definitivo.

La funcionaria aseguró que el Gobierno ha cumplido con realizar las gestiones dirigidas a la protección de los trabajadores, pero insistió que le corresponde únicamente al empresario defenderse. “ Al Gobierno Nacional le toca asegurarse de que este golpe de otro país a una persona no termine afectando a víctimas inocentes, que son los trabajadores de estas empresas, que es la economía nacional, pero la defensa del señor Waked le toca al señor Waked”, expresó la funcionaria.

Sobre la posibilidad de nuevas gestiones del Gobierno panameño ante Estados Unidos, De Saint Malo dijo “ esta Canciller no va a ir a los Estados Unidos a decir exijo que saquen al señor Waked de la Lista Clinton, no lo voy a hacer, al que no le gusta lo lamento mucho, porque hacerlo pondría en riesgo la reputación de la República de Panamá”.

Las declaraciones completas de De Saint Malo sobre este y otros temas las podrá ver este domingo en el programa Cara a Cara, por RPCTV a partir de las 11:00 a.m.