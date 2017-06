Cancillería destaca alianzas globales y avances en transparencia fiscal

El ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Miguel Hincapié, y la viceministra de Asuntos Multilaterales y Cooperación, María Luisa Navarro, presentaron este miércoles la rendición de cuentas de los tres años de gestión bajo la actual administración de Gobierno.

Hincapié destacó la labor de la Cancillería en el establecimiento de alianzas multilaterales y bilaterales a nivel global a través de visitas presidenciales gestionadas por esta entidad; y el establecimiento de relaciones diplomáticas con países como China, Costa de Marfil, Sahara Occidental, entre otros.

Asimismo el Vicecanciller destacó la labor ejecutada por el Ministerio, en materia de transparencia y cooperación fiscal, implementado los mecanismos exigidos por los organismo internacionales y estableciendo acuerdos internacionales de intercambio de información

“Orgullosamente Panamá hoy no tiene ningún tema pendiente que adoptar en cuanto a estándares internacionales de cooperación fiscal. En ese sentido fortalecimos y adaptamos el marco legal de estándares internacionales, nos adherimos a la convención sobre asistencia internacional mutua en materia fiscal, donde se facilita el intercambio de información a requerimiento con 100 países, es decir que Panamá hoy en día no puede ser señalado que no tiene una red de acuerdos suficiente”, resaltó Hincapié.

Agregó a esto la firma de los primeros acuerdos de intercambio automático de información bilateral con México e Italia, y actualmente se mantienen negociaciones con otros países como Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido, España, Noruega y Suiza; mientras que el intercambio de información con Estados Unidos iniciará en septiembre de 2017 y con otro países a partir del 2018.

Asimismo hizo mención a la noticia dada a conocer hoy por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual incluyó al país en su lista de los que respetan la transparencia fiscal; así como la salida de Panamá de la lista gris del GAFI. “Hoy podemos decir que Panamá cumple con todos los requisitos internacionales de transparencia”.

Además enfatizó que en tres años de gestión, Panamá ha acogido importantes eventos regionales e internacionales, mencionando entre éstos la VII Cumbre de las Américas, la Ampliación del Canal de Panamá, la XVII Conferencia Internacional contra la Corrupción, y el 159° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).