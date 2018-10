Carlos Berguido ve "urgente" la necesidad de evitar "implosión" institucional en Panamá

El director de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, llamó hoy de modo "urgente" a la sociedad a "actuar para cambiar el terrible estado de las instituciones" en su país, que están en riesgo de "implosión".



Berguido se refirió a la necesidad de "reconstruir las instituciones" ante el riesgo de "perder todo el notable progreso en los últimos 115 años (de vida republicana)", en el marco de la inauguración del tercer simposio de seguridad de la información y prevención de fraudes de la ABP.



"No puedo venir a este evento y darme el lujo de estar tranquilo sin hacer el llamado urgente para que todos participemos en un gran esfuerzo nacional para cambiar y mejorar el terrible estado de las instituciones que sustentan el buen gobierno de nuestro país", exclamó ante un auditorio de un centenar de banqueros y ejecutivos.



Enfatizó que "la institucionalidad parece implosionar ante la mirada impotente de los ciudadanos, la confianza ciudadana sigue erosionándose; la sociedad entera debe empinarse por encima de intereses particulares, corrientes ideológicas o banderas partidistas, para reconstruir sus instituciones con el más alto grado de compromiso".



"De lo contrario, aunque logremos los más altos niveles de ciberseguridad, el notable progreso alcanzado durante 115 años de vida republicana corre el riesgo de perderse, ese es un tema que nos debe impactar a todos como ciudadanos", apostilló.



Luego de su declaración, el ejecutivo de la ABP explicó a Efe que esa era su visión como ciudadano.



Pero "creo que estoy haciendo un reflejo de la sociedad entera, banqueros, agricultores, todo el mundo esta preocupado en Panamá, no solo el sector bancario y así debe ser, porque estamos viviendo un momento de crisis internacional, y eso tiene que cambiar", agregó.



Para Berguido, la corrupción "es una de las facetas, las instituciones en Panamá en general están pasando por una crisis que hay que resolver y tenemos que encarar por encima de intereses particulares y temporales".



"Un país con instituciones devaluadas como la que tenemos no tiene un futuro brillante, va perdiendo lustre el futuro", sentenció.



Respecto a la evaluación de la agencia de calificación de riesgo Moody's sobre un posible aumento de la morosidad bancaria, dijo que "no hay la menor duda que hay una ralentización de la economía, la gente pierde su empleo y eso dificulta hacer frente a sus compromisos".



Confirmó que también esperan, antes de fin de año, una nueva alza de las tasas de interés producto de la política de la Reserva Federal de Estados Unidos que impacta directamente a Panamá por ser el dólar de uso corriente.



Berguido dijo que esperan "que se dé un nuevo aumento de un cuarto de punto porcentual, como ha ocurrido en las tres anteriores ocasiones este año", aunque "a veces la Reserva Federal lo anuncia pero no pasa nada".



Hay que esperar "seguramente un aumento de la cartera morosa, pero no debe ser sorpresa para nadie, se considera dentro de lo esperado, los bancos hacen reservas y están acostumbrados a pasar por estos ciclos", dijo Berguido aunque no adelantó cifras.



Sobre la reciente comparecencia del presidente panameño, Juan Carlos Varela, ante la comunidad financiera internacional y banca corresponsal en Estados Unidos, dijo que es correcto que explique que el país "tiene fortaleza económica".



"Ese es su trabajo, levantarle el ánimo a la gente", pero, aclaró, "la gente se pone pesimista por el periodo de ralentización, lo entiendo, es difícil que ese mensaje sea creíble" por la actual coyuntura económica.



La economía de Panamá creció un 5,4 por ciento en el 2017 y para este año se espera una expansión de alrededor del 4,5 por ciento, unas tasas que siguen ubicando al país como uno de los más dinámicos de la región pero que demuestran una ralentización a partir del 2012, cuando el indicador fue del 10,6 por ciento.



El simposio, de tres días, abordará con expertos internacionales el estado actual de la ciberseguridad y los últimos avances al respecto.