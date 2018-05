Carrillo sobre pre-citas: “es un censo” para determinar extranjeros que pueden aplicar a regularización

635x357 Carrillo asegura que sistema de pre-citas no es Crisol de Razas, sino un censo. Foto/Archivo.

El director del Servicio Nacional de Migración, Javier Carrillo, hizo referencia este jueves al anuncio de la apertura de un sistema de pre-citas para la regularización migratoria a través del Decreto de Regularización 167, asegurando con esto se busca hacer un censo.

"En este Decreto 167 hace más de un año no se ha dado ningún tipo de cita, posteriormente se ha tomado la decisión de hacer como una especie de censo para que tengamos conocimiento de cuántos extranjeros pudieran aplicar a este decreto, y en su momento se tomará la decisión si se dan citas para que se puedan regularizar o no se da", declaró Carrillo en la edición matutina de Telemetro Reporta.

Aseguró que no es un proceso masivo de regularización como el Crisol de Razas, sino que que es un proceso para decidir si se dan o no las citas para la regularización, lo cual se haría a través de la página web. "T odavía no se ha tomado una decisión con respecto a ello, vamos a esperar después de este censo para tomar la decisión.

“Estamos haciendo no unas citas para la regularización, sino unas pre-citas que viene siendo un censo para con esos números tomar una decisión, si se decide que se van a dar estas citas se anunciará… eso se está haciendo todo vía página web, igualmente si decide dar la cita se va a hacer a través de la página web y se anunciarán los días”.

Explicó que entre los requisitos para que los extranjeros puedan aplicar a esta pre-cita, se encuentran: que tengan más de un año de estar en el territorio nacional, se les va a pedir récord policivo, copia de su pasaporte, certificado de salud, carta de responsabilidad de un panameño, entre otros.

Por otro, aseguró que desde octubre del año 2017 a la fecha son más los extranjeros que salen del país que los que ingresan, sin embargo indicó no tener números exactos al respecto.

Por su parte, el abogado Luciano Yanes, cuestionó que el Servicio Nacional de Migración, por una lado cancela más de 700 permisos a extranjeros, y ahora salen con una nueva regularización y que esto se da a un año de un proceso electoral.

"A ellos no les interesa el tema realmente de la regularización, porque el propio director reconoce que hay extranjeros irregulares trabajando, por eso a ellos no les interesa si los extranjeros están formales en el país, lo que les interesa es recoger plata y que casualidad que ya entrando en un periodo electoral", enfatizó.