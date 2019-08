Castrellón: "Los indicadores de impacto deben ser los que guíen hacia a dónde va la Beca Universal"

Nivia Rossana Castrellón, coordinadora del Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional para la Educación (Copeme), habló este miércoles en la edición matutina de Telemetro Reporta, sobre el tema educativo y la reforma a la Ley de Beca Universal.

Indicó que el futuro de la Beca Universal debe basarse en los resultados de los indicadores de impacto que ha tenido el programa hasta la fecha.

"Qué impacto ha tenido el programa desde su creación, cómo lo podemos modificar y qué debemos premiar, al final de día los indicadores de impacto deben ser los que guíen hacia a dónde va la Beca Universal", expresó Castrellón.

Sin embargo, indicó que a la fecha no existen indicadores claros sobre los objetivos, sus resultados, el impacto.

"Para mí el tema de la Beca Universal, como toda intervención o decisión que se haga como política pública, tiene que tener un objetivo claro, entonces hay que entender si el objetivo es retención escolar, es premiar en un momento dado la excelencia de los estudiantes, que pasen limpios las notas, de qué estamos hablando, y lo más preocupante en el tiempo es que no hay indicadores claros", cuestionó.

Expuso como ejemplo de esto, que en el año 2018 en la provincia de Bocas del Toro, "dos terceras partes de los niños no recibieron la Beca Universal porque no llegaron al 3, entonces eso para nosotros como país debe ser una señal de alarma porque implica que ni siquiera un estímulo económico hace que haya ese esfuerzo colectivo de las familias con los chicos para tener un buen resultado, también hay el caso de cheques que de vencían, que no iban a ser retirados por los padres a pesar de la Beca Universal".

A su juicio el programa ha ayudado "un poquitito en la retención", sin embargo, considera que ha habido un problema de "mucha opacidad en cuanto a la información" del programa, la cual indicó debe ser pública por tratarse de una inversión relevante.