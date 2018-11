Catalogan de absurda iniciativa que busca crear impuesto a los neumáticos

El arquitecto Jorge Pitalúa cuestionó este domingo la iniciativa de ley propuesta ante la Asamblea Nacional, mediante la que se busca crear un impuesto para las llantas y tasar la importación de neumáticos nuevos y usados para el reciclaje y aprovechamiento de ese material.

Según señala el Artículo 6 del Proyecto de Ley 705, “el cargo por manejo o disposición, por cada llanta se establecerá dependiendo del tamaño y peso de la misma. Este cargo se le aplicará en el momento de la compra y adquisición de cualquier llanta nueva o llantas en vehículos nuevos o de segunda que entren al país de conformidad a una tabla establecida.

A juicio de Pitalúa, esta propuesta, que fue presentada por doce diputados, es “absurda” y no representa una solución al problema de desecho de las llantas.

“Eso no puede ser, hay que pensar, ser creativos no de esa forma a la ligera, hacer leyes y crear leyes que no resuelven nada lo que crea es más problemas. Siento que ese no es el enfoque, habrá que ver los efectos que a futuro tendrá eso, responder a la comunidad por qué salen ese tipo de leyes absurdas”, enfatizó Pitalúa en RPC Radio.

Por su parte, la diputada suplente, Alida Spadafora, quien es una de las proponentes del proyecto, explicó anteriormente que mediante este proyecto “se busca solucionar el problema a las miles de llantas que están dispersas en el ambiente y que provocan un problema de enfermedades porque son foco para el mosquito aedes aegyptis relacionado al zika, al dengue y al chikungunya”.

Cabe mencionar que el costo adicional que tendrían que pagar los dueños de vehículos de llegarse a aprobar la iniciativa, podría ir desde B/. 1.80 hasta B/. 12.60, lo cual dependerá del tamaño y peso de cada neumático, y el dinero sería utilizado para que el Estado contrate una empresa que se encargará de recolectar y procesar las llantas en desuso.