Catalogan de inaceptable ausentismo de diputados en último periodo de sesiones de la AN

Como inaceptable ha sido catalogado el ausentismo de los diputados durante el último periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.

“A nosotros nos parece inaceptable que los diputados no cumplan con la mínima obligación que es asistir a las sesiones del pleno y que de 71 diputados solo 4 hayan ido a todas las sesiones”, enfatizó en RPC Radio, Annette Planells del Movimiento Independiente (Movin).

Cuestionó asimismo el hecho de que a los que hayan faltado no se les descuente el salario, aunque aclaró que “no es el tema de cobrar o no cobrar el salario por no asistir, es que no están cumpliendo con algo fundamental, el país necesita leyes”.

Mencionó entre las leyes que se mantienen a la espera de que sean aprobadas, la de contrataciones públicas, de transporte, y las leyes anticorrupción, lo cual señaló “es penoso y lo más triste es que esos diputados tratan de reelegirse y no los castigamos con el voto”.

Cabe señalar que según datos de la Asamblea Nacional, únicamente 4 diputados asistieron a cada una de las 70 sesiones plenarias, durante el último periodo de sesiones ordinarias que abarcó del 1 de julio al 31 de octubre de 2018.