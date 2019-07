Cedeño: A la Contraloría "le hace falta determinación" para continuar auditorías en la Asamblea

El abogado Ernesto Cedeño cuestionó este sábado la falta de acción y determinación por parte de la Contraloría General de la República, para continuar desarrollando las las auditorías sobre el manejo de las planillas de la Asamblea Nacional.

"Le falta determinación, a mi juicio, a la Contraloría para meterse y para hacer los hallazgos y es lamentable… independientemente que la Corte Suprema de Justicia no haya determinado la llamada aclaración que hiciera la Asamblea Nacional de diputados a través de Yanibel Ábrego para poner en pausa el fallo final de la CSJ que decidió en favor de la Contraloría, el que no haya dicho el Contralor que ya entró con sus auditores quiere decir que no se motiva a auditar", enfatizó Cedeño en RPC Radio.

Explicó que en estos momentos nada le impide a la Contraloría desarrollar las diligencias, ya que nunca se ordenó la suspensión de las mismas.

Asimismo cuestionó a la nueva Junta Directiva del Hemiciclo Parlamentario por no haber hecho el llamado a la Contraloría para que desarrolles dichas auditorías, lo cual envía el mensaje de que es más de los mismo que aconteció durante la pasada Asamblea Nacional.

"Es lamentable que la nueva Junta Directiva de la Asamblea, el nuevo presidente, independientemente de los subterfugios legales, no haya invitado libremente a la Contraloría a ejercer su papel… es más de lo mismo al parecer, porque el presidente actual pudiera haber dicho, independientemente de los procesos, vengan no tenemos nada que esconder, pero todo todo se cubren los diputados", expresó.

Añadió que a su juicio este tema quedará "como una leyenda urbana si tomamos en cuenta los 403 millones que hubo en la administración Ricardo Martinelli, que le dispensaron a los diputados y no ha pasado nada hasta ahora, ni siquiera los investigan por enriquecimiento injustificado, eso va a quedar como una leyenda para que nosotros se lo contemos a nuestros nietos que en un pasado sucedió eso y nada pasó".

Por otro lado, se refirió al tema de varios diputados que han pedido licencia con sueldo para seguir litigando como abogados, lo cual cataloga como " las habilidades de otrora, de la Asamblea anterior" que está " mieles degustando" la propia Asamblea actual.

Indicó que ese proceder no está " alineado con el propio concepto del Presidente Cortizo y el famoso taburete que estaba dando a entender que debían sentirse igual a los seres mortales", sin embargo, los diputados se sienten " como una casta superior".

Con colaboración de Nitzia Ríos, periodista de RPC Radio