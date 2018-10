Celebran los 150 años de la Banda Republicana con emisión postal conmemorativa

El Ministerio de Gobierno realizó este martes la primera emisión postal conmemorativa de los 150 años de la Banda Republicana.

Rubén Gómez, Director de Correos y Telegrafía de Panamá, manifestó que se trata de un homenaje a la Banda Republicana, resaltando sus virtudes y talento, compartido tanto en celebraciones locales como en festividades de otros países.

Detalló que el 45% de la población utiliza el correo y aseguró que, pese a que la llegada de la tecnología disminuye el servicio, no se eliminará, porque es una parte sensible del Estado que ayuda a quienes no tienen para pagar otro tipo de servicios.

Jorge Ayala, el músico con más años de servicio en la Banda Republicana, impuso el sello al sobre con la estampilla alusiva, convirtiéndolo en el primer objeto histórico de coleccionismo de esta emisión postal.

El 1 de noviembre de 1867 se creó la Banda de Música de la Guardia del Estado Soberano. En 1903, tras la separación de Panamá de Colombia, se le dio el nombre de Banda Republicana, siendo responsable de amenizar los actos protocolares y de la interpretación del Himno Nacional en todos los actos oficiales.

Dimas Rodríguez, director de la Banda Republicana, manifestó su agradecimiento al gobierno y a los medios de comunicación que divulgan información positiva, como lo es la música. Añadió, que cree en el relevo generacional y espera que más jóvenes puedan seguir con esta labor.

Rodríguez reveló que que además de sus ensayos constantes, trabajan con el canal estatal SERTV para grabar la versión oficial del Himno Nacional para bandas.

"Ojalá más niños y niñas se apeguen a la música como afición y profesión", expresó el ministro de Gobierno Carlos Rubio.

Las emisiones postales existen desde el 8 de mayo de 1840 como comprobante de pago por el servico de correspondencia. Desde entonces se convirtieron en pequeños testimonios de historia

Con colaboración de Kelybeth Rodríguez, periodista de RPC Radio.



