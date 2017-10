Celebrarán el Día de la Niña con lanzamiento de investigación sobre desigualdad

Con la presentación del informe “Liberar el poder de las niñas ahora”, este miércoles 11 de octubre se celebrará el Día Internacional de la Niña, bajo la coordinación de la organización Plan Internacional.

El Informe de las Niñas 2017, se basa en una investigación realizada por Plan International en España, Uganda y Colombia, y pone de manifiesto que la desigualdad de género continúa formando parte de la estructura de la sociedad.

Como parte de esta conmemoración, más de 500 niñas de 60 países estarán asumiendo posiciones de presidentas, ministras y directoras generales por un día para elevar sus voces por la justicia e igualdad, y enviar al mundo una señal clara que las niñas deben acceder a la educación para prosperar y convertirse en líderes.

Asimismo se llevará a cabo en República Dominicana, el evento regional para “Acelerar las Acciones en Erradicar el Matrimonio Infantil y las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe”, el cual contará con la presencia de Emma Puig De La Bella Casa, jefa de Programas e Influencia Transformativa de Género de Plan International de Latinoamérica y El Caribe, y Virginia Saiz, Directora de País de Plan International de esta región.

“El objetivo primordial de esta actividad directamente es demandar acciones por parte de autoridades para encontrar soluciones y garantizar que todas las niñas puedan aprender liderar, decidir y prosperar”, detalla el organismo internacional.

Plan International hace un llamado a que es necesario que los gobiernos realicen cambios urgentes para lograr las metas planteadas siendo la igualdad de género, uno de los Objetivos Globales de desarrollo sostenible que acordaron los líderes mundiales en 2015.

Según datos de Plan Internacional, en 2016 se registraron 777 mil embarazos de niñas entre 10 a 14 años en los países en desarrollo; menos del 50% de las niñas termina su educación primaria e incluso muchas no llegan a la secundaria; además, 15 millones de niñas son forzadas a contraer matrimonio en el mundo cada año.

En el caso de Panamá, según cifras del Ministerio de Salud, unos 5 mil 782 embarazos de niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, fueron contabilizados entre enero y julio de este año, la gran mayoría en la provincia de Panamá.

Stand with girls and call for equality. Help #GirlsTakeover go viral on #DayoftheGirl: https://t.co/RNylBGiYrZ pic.twitter.com/avBUAkEVke