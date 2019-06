635x357 Censos de salud preventiva pueden diagnosticar enfermedades crónicas no transmisibles. Foto/CSSPanama.

Los censos de salud preventiva realizados a nivel nacional pueden ayudar a diagnosticar enfermedades crónicas no transmisibles, así lo aseguró el doctor Juan Biebarach, director de la Región de Salud de San Miguelito.

El doctor instó a la población a que no acudan al hospital “solo cuando están enfermos”, asegura que los controles y la atención primaria pueden evitar las enfermedades que más afectan a los panameños como la obesidad, diabetes y la hipertensión arterial.

También solicitó a las familias educar a los niños con buenos hábitos de alimentación, estilos de vida saludables y a que realicen actividades físicas.

El doctor invitó a la población a participar del censo de salud preventiva que se realiza del 12 al 14 de junio, en la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito.

En este censo pueden participar personas aseguradas como las no aseguradas, de 40 años y más, quienes únicamente deben presentarse en ayuna a las instalaciones, en horario de 5:00 a.m. a 10:00 a.m. con sus documentos de identidad personal.

Se les realizarán exámenes de laboratorios, evaluación médica, toma de presión, vacunación, referencias a especialistas y charlas de prevención.