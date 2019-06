Cerezo: 'Suicidios de jóvenes agentes es el reto a enfrentar del jefe policial, Jorge Miranda'

El excomisionado y quien fuera subdirector de la Policía Nacional, Juan José Cerezo, expresó que uno de los retos más importante que tendrá que enfrentar inmediatamente Jorge Miranda, director de la Policía designado por el presidente Laurentino Cortizo, son los últimos suicidios de las jóvenes unidades de esta fuerza de seguridad suscitados en los últimos días.

"Eso se observa en el periodo de captación, no sabemos si hay presión, no es el primero y puede que no sea el último. Es un problema institucional", indicó Cerezo sobre los casos de suicidios registrados en la Policía ocurridos en los primeros 15 días del mes.