Cerrarán Av. Boyd Roosevelt en Colón por instalación de cercha metálica en puente de Nueva Italia

Se cerrará parcial y totalmente la carretera Boyd Roosevelt (Transístmica), en la provincia de Colón, los días 20 y 21 de julio por trabajos de instalación de la cercha metálica del puente peatonal ubicado en el sector de Nueva Italia, corregimiento de Nueva Providencia.

El Ministerio de Obras Públicas informó que el cierre parcial será de las 10:00 p.m. del sábado 20 hasta las 12:00 a.m. y de 3:00 a.m. a 5:00 a.m.

De 1:00 a.m. a 3:00 a.m. el cierre será total debido a la complejidad de la maniobra de instalación de la cercha.

Las autoridades piden a los conductores atender las señales tránsito y seguir las indicaciones del personal ubicado en este sector.