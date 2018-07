"Chello" Gálvez pide se respete facultad del Presidente de nombrar magistrados

El diputado Sergio Gálvez, quien preside la recién instalada Comisión de Credenciales, detalló los temas pendientes para el nuevo período ordinario de la Asamblea Nacional y defendió la facultad constitucional del presidente de la República de nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La revisión de 14 denuncias contra magistrados de la Corte y 1 contra el Presidente de la República, así como la ratificación de 4 nombramientos hechos por el Ejecutivo, y la discusión de modificaciones al Reglamento Interno de la Asamblea, se encuentran entre los temas a abordar en este período.

A esto se debe sumar la ratificación de las dos designaciones que lleguen del Ejecutivo para las Salas Primera de lo Civil y Segunda de lo Penal de la Corte. Gálvez dijo que si las personas designadas cumplen con las normas no habrá ningún problema con estas ratificaciones, y destacó que no es su interés quitar ni restringir las funciones del mandatario.

"¿Ustedes miembros de no se cuántos pactos y cuántas cosas hay independientes, que son partidos políticos también, ¿me van a decir las prerrogativas que yo tengo vía Constitución? Si, todos los presidentes de la República han impuesto a sus magistrados señores, ¿por qué Juan Carlos Varela no lo puede poner?, y yo no soy Panameñista, yo soy Cambio Democrático", expresó.

Gálvez descartó que haya alguna intención de condenar al Presidente o a los magistrados de la Corte sin razón.