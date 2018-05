Cochez: Contraloría no ha jugado el rol de fiscalizador que debe tener en la Asamblea

El abogado y exlegislador Guillermo Cochez se refrió a la situación de la Asamblea Nacional y las diferentes partidas millonarias de los diputados para el pago de trabajadores contratados por servicios profesionales y dijo que esto se debe a que la Contraloría General de la República no ha jugado el rol de investigador y fiscalizador que debe tener.

"Aquí no ha habido control", dijo Cochez, quien sostiene que la fiscalización por parte del contralor Federico Humbert debió establecerse desde el iniciO de su gestión y no esperar a que se diera una coyuntura política para sacar a relucir la información "me sorprende muchísimo que esto no se haya hecho desde el primer día a pesar de que hubo personas como el doctor Pérez Balladares y mi persona que los denunciamos".

Indicó que la partida otorgada a los legisladores para las planillas ha existido desde que se fundó la Asamblea Nacional en 1984, por el monto de 4 mil dólares y señaló que aunque la cifra debía aumentar, el incremento no debió ser de la forma como se hizo subiéndolo hasta 30 mil dólares.

Denunció que hay algunos diputados que incluso no tienen forma de justificar los 30 mil dólares que reciben mensualmente, por lo que personas en el Órgano Legislativo se dedican a crear una justificación a cambio de un 40% de la planilla.