Cochez: El nepotismo no se da solo en la Asamblea, sino también en las instituciones del Estado

El abogado Guillermo Cochez, hizo referencia este miércoles al pronunciamiento hecho por la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) con relación a casos de nepotismo dentro de la Asamblea Nacional, señalando que esto no únicamente ocurre en ese órgano del Estado.

“Esto lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo. Lo de la Asamblea Nacional no tiene nombre, es una cosa increíble, un diputado no puede justificar nunca que tenga 30 o 35 personas trabajando, allí no hay trabajo para tanta gente, allí hay botella… eso no se da solamente en la Asamblea sino también en las instituciones del Estado, porque es un Estado ineficiente, donde no se respeta la administración pública responsable”, enfatizó Coche en RPC Radio.

Asimismo catalogó esta situación como “una sinverguenzura, una falta de ética y un delito contra el Estado” y recalcó que “los cargos públicos no son para hacer negocios”.

Añadió que frente a esto, espera que la campaña “No a la reelección” tenga efectos para que los ciudadanos no escojan a los mismos políticos y se logre un cambio.

La reacción de Cochez surge luego que este martes, la directora de la Antai Angélica Maytín, instó a la presidenta de la Asamblea Nacional Yanibel Ábrego a conformar la Comisión de Ética y Honor Parlamentario para que investigue las denuncias de nepotismo entre diputados.