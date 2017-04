El código del silencio lleva muchos años practicándose en los barrios populares. Aquí las víctimas de delitos no se atreven a denunciar a los agresores, pero ellos tienen razones para no hacerlo, algunos esperan certeza de castigo,porque al denunciar hay quienes no reciben respuestas. El sociólogo Danilo Toro explicó que para los ciudadanos las denuncias pueden representar trámites tediosos.