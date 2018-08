Colisión entre dos vehículos en El Parador deja cinco heridos leves

Un saldo de cinco personas con heridas leves, dos adultos y tres menores, fue el resultado de una colisión entre un camión y un vehículo pick up registrado la madrugada de este miércoles en el sector de El Parador en Pedregal.

De acuerdo con uno de los conductores involucrados en el accidente de tránsito, el sujeto que iba a bordo del otro automóvil realizó una maniobra indebida, y se cambió de carril lo que provocó la colisión, "no sé qué le pasó al muchacho que se vino derecho, sabía que ahí no se pude tirar derecho y se tiró, yo sentí el impacto, y cuando trate de frenar no pude porque estaba muy encima".

Producto del impacto entre los dos automóviles uno de los conductores quedó atrapado, por lo que fue necesario el apoyo del persona del Cuerpo de Bomberos para la extracción.

Por su parte el capitán de la Dirección de Operaciones de Tránsito, Eustacio Cedeño señaló que el conductor del vehículo pick up terminó en el carril equivocado producto de una distracción en el volante, lo que ocasionó el accidente que afortunadamente no dejó heridos de consideración.

Cedeño indicó que ambos conductores se encuentran estables y que tras la colisión se le realizó la prueba de alcoholemia y ambos marcaron negativos.