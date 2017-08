Médicos rechazan cuestionamientos de Martiz por hora de llegada y atención de asegurados

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) se defendió ante los cuestionamientos del director de la Caja de Seguro Social (CSS), Alfredo Martiz y aseguran que apoyarán en el cumplimiento de horarios y tareas asignadas, siempre y cuando se corrijan con el debido proceso.

En una jornada de plan de trabajo dirigida a directores institucionales, médicos y jefes de servicios de las unidades ejecutoras, Martiz hizo un llamado a mejorar la atención a la población asegurada. Martiz aseguró que se debe hacer una serie de transformaciones y caminar hacia la atención primaria y la prevención.

Sin embargo, la Comenenal señaló que el director de la CSS critica el actuar de los médicos en actos públicos, y cuestionaron los planes para el abastecimiento de medicamentos y la Optimización de la Mora Quirúrgica sin insumos y medicamentos.

Según los médicos no cuentan con estacionamientos garantizados y cubículos para consulta. Además señalan que bajo la administración de el exdirector de esa institución Guillermo Sáez Llorens se ordenó a los médicos generales atender a 32 pacientes en 8 horas, y a los médicos especialistas 28 pacientes en 8 horas.

Domingo Moreno, presidente de Comenenal dijo en declaraciones a RPC Radio que están de acuerdo con las iniciativas que pueda tomar la administración de la CSS, pero no se dede señalar a todos los médicos del país, "muchos están en sus puestos de trabajao temprano, las acciones se deben dirigir hacia el colega que no cumpla, generalizar a todos los médicos del país no es la mejor forma.

En la reunión que presidió Martiz, se abordó la insatisfacción del usuario, la atención en los cuartos de urgencia, consulta extrena, productividad y otros puntos.