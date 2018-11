Comerciantes del Mercado de Abasto reiteran descontento ante traslado a Merca Panamá

Un grupo de productores, vendedores minoristas y carretilleros del Mercado de Abastos reiteró este miércoles su descontento ante el traslado hacia las instalaciones de la Cadena de Frío Merca Panamá, ubicada en la vía Centenario.

“Quiero declarar públicamente que nosotros no tenemos vocero, nosotros representamos el 100% y no hemos autorizado a nadie para que hable por nosotros, y no podemos aceptar que se anuncie que se va a dar un cierre y una mudanza cuando se sabe que Merca Panamá no está preparado en este momento para recibir ni siquiera a los comerciantes más grandes”, expresó uno de los manifestantes.

Debido a esto reiteraron su rechazo a la mudanza. Anteriormente los productores alertaron sobre el incremento en la pérdidas de alimentos, principalmente en la época lluviosa y que la mudanza sería ocasionar un deterioro al bolsillo de los productores que hacen sus negocios en ese lugar.