Comerciantes reabren las puertas del Mercado de Abastos para iniciar el diálogo

Desde tempranas horas el Mercado de Abastos estuvo cerrado por un grupo de arrendatarios y comerciantes, quienes se oponen a la mudanza hacia las instalaciones de la Cadena Frío Merca Panamá, ubicada en la vía Centenario.

Los manifestantes señalaron, que tomaron esta medida dado que el traslado se realizará a partir de este viernes 16 de octubre y aún las autoridades no les brindan explicaciones acerca del tema, ellos aseguran que no se irán del lugar hasta tener una solución por parte del mandatario panameño, Juan Carlos Varela.

"Aquí nadie está preso, todos estamos molestos porque no se nos han dado explicaciones y no podemos aceptar que se nos ignore, que no se nos anuncie que esto cerrará y que habrá una mudanza", expresó uno de los manifestantes, entre otros gritos en contra de este traslado.

Jonathan del Rosario, ministro de Seguridad llegó al lugar y afirmó que trabajarán con quienes deseen conversar, sin embargo con quienes se muestren intransigentes se tomarán las medidas necesarias. "Cerrar de manera arbitraria una propiedad del estado no es legal".

Pasada las 9:00 a.m. con la mediación de las autoridades se logró que los manifestantes accedieran a abrir las puertas del Mercado. Previamente, el jefe de seguridad aseveró que de no abrir el lugar, de tomarían las decisiones correspondientes.

Por su parte la vicealcaldesa del Distrito Capital de Panamá, Raisa Banfield, afirmó a RPC Radio, que esta es una decisión dada desde hace 10 años y que los arrendadores y comerciantes se debieron adecuar con tiempo y no ahora que ya todo está listo.

Banfield indicó, que el mercado funciona para los vendedores minoristas y para quienes venden al mayoreo, "la informalidad se mezcló con la formalidad" afirmó y además mencionó que las autoridades están conscientes de que todo cambio trae resistencia, sin embargo, el traslado de arrendatarios a Merca Panamá es inminente.