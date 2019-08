Comisión de Comercio prohíja anteproyecto que busca regular los contratos de escuelas privadas

La diputada Zulay Rodríguez presentó esta mañana ante la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos el Anteproyecto de Ley No. 17 "Que regula los contratos escolares y adiciona artículos a la Ley 45 de 2017" y logró, tras su exposición, su prohijamiento.

En esta presentación la diputada señaló que era necesario hacer que mediante la ley las escuelas privadas establecieran desde un inicio el costo del contrato y los gastos que tendrían los padres de familia que enviarán a sus hijos a estos planteles.

"Aquí quiero señalar la falta de contratos, cuotas especiales, ventas de boletos, estas deben ser pactadas desde un inicio. No le estoy cambiando la regla a ningún colegio en particular, lo único que solicito es que se establezca la totalidad de duración del año lectivo que corresponda con lo establecido por el Ministerio de Educación en los niveles de educación preescolar, primaria o básica general. Los contratos deben expresar la totalidad de la suma a pagar, incluyendo todos los gastos relacionados con la matrícula, así como los gastos de los libros, los laboratorios, útiles escolares y otros gastos que surjan de manera eventual", expresó vehementemente la diputada en su presentación.

Rodríguez señaló que no era justo con los padres de familia que se les cambiaran las reglas del juego a mitad de año aumentándoles la mensualidad por situaciones que iban desde mejoras al colegio hasta el aumento a la gasolina.

"Los padres de familia tienen el derecho de conocer las reglas claras del juego, no es correcto, a mi me ha pasado y varias veces, que me cambian las reglas y me comienzan a cobrar y me dicen que me van a subir la matrícula a medio año, yo no sé si un colegio o dos colegios, pero sí sucede en la práctica privada", agregó Rodríguez.

El anteproyecto contempla que en caso de razón de solicitud de aumento, en razón de alza de los costos del proceso educativo y su operación corresponderá a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) verificar los ajustes propuestos y establecer los parámetros en los procesos o procedimientos técnicos del caso.

Finalmente la diputada indicó que al tratarse de un prohijamiento, el cual fue avalado por todos los miembros de la comisión, para el primer debate se deberá hacer una consulta extensa que incluya a todos los colegios, padres, Acodeco, Ministerio de Educación y se comunique en todos los medios de comunicación, para que se conozca el proyecto.

En tanto que, el diputado Nelson Jackson aconsejó que para el primer debate se debe crear una subcomisión que se encargue de hacer la consulta.