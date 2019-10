Proyecto unificado sobre cambios al reglamento de la Asamblea será entregado el próximo martes

La tarde de este martes la subcomisión encargada de unificar en un solo proyecto las seis iniciativas que buscan reformar el reglamento interno de la Asamblea Nacional (AN), detalló el trabajo que llevaron a cabo los comisionados y anunció que el próximo martes el mismo será presentado ante la Comisión de Credenciales para su discusión.

Según explicó el diputado de la bancada independiente Juan Diego Vásquez, dos de las iniciativas buscaban reformar íntegramente el reglamento con cambios trascendentales en la forma de votación, asistencia, licencias, sesiones, horarios y otros temas como el ahorro de papel en la Asamblea.

Mientras que otros dos proyectos, buscaban crear dos comisiones: la de Energía e Hidrocarburo, y la de Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que se alinearon los objetivos que los legisladores le dieron a estas nuevas comisiones.

Otro, entre sus propuestas “cambia la medalla que la AN podía dar por una orden, asemejando este tratamiento ceremonial, al que el presidente de la República puede otorgar la medalla conocida como la Manuel Amador Guerrero”, explicó Vásquez.

“Ninguno ha dicho cuál proyecto es mejor que otro... solo unificamos para que en la comisión y luego en el pleno se vote por el que están de acuerdo... ese es el trabajo que presentaremos el martes en la comisión”, acotó Vásquez, asegurando que todos los proyectos tienen “puntos muy rescatables”.

El diputado perredista Raúl Pineda, por su parte sostuvo que “por primera vez se hace algo como esto” en la Asamblea, y afirmó que es para darle nueva cara al Órgano Legislativo, sin exceptuar nimgún criterio. “Este proyecto da un paso hacia la transparencia y recuperación de la institucional de la Asamblea”, agregó Pineda.

En cuanto a los nombramientos, Pineda aseguró que él perteneciendo a tres comisiones, considera que se necesitan asesores y personal técnico para que las fortalezcan.

“El no estar en el Pleno no es necesariamente no estar trabajando... hay diputados ausentes que están trabajando en una comisión... han viajado a otra provincia para trabajar. Pero el que está en su casa y no va al Pleno por supuesto que se le descontará”, concluyó Vásquez.

Se trata de iniciativas presentadas por el presidente de la Asamblea, Marcos Castillero y otros diputados, por la bancada independiente y otros diputados, por Edwin Zuñiga y Ana Gisselle Rosas, por Zulay Rodríguez, y por Gonzalo González y Fernando Arce.

Con la colaboración de José Garibaldi, periodista de Telemetro Reporta.