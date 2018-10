635x357 Comisión de Educación rechaza proyecto de Ley 643 sobre modificaciones al PRAA. Foto/Tomada de la AN.

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional rechazó este martes el proyecto de Ley N° 643, que modifica la Ley 54 de 2000, que crea el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable (PRAA) para los educadores y educadoras del Ministerio de Educación y del Instituto Panameño de Habilitación Especial.

Esto, luego de varias horas de consultas con los gremios magisteriales, tanto los que estaban a favor como en contra que el PRAA fuera voluntario.

A su salida de la Comisión, un vocero de los educadores agremiados en 18 asociaciones mostró su satisfacción al conocer el rechazo, “ya era suficiente tanta vuelta con ese proyecto de ley que no había sido consultado con la mayoría, no sentimos satisfechos….de que se haya rechazado el proyecto 643 , que propuso la Asociación de Maestros Independientes Auténticos (AMIA) para que el PRAA fuera voluntario eso no podía ser nunca”.

Indicaron que con la decisión de la instancia dirigida por Rubén Frías la iniciativa fue “enterrada en sus totalidad”, También recordaron la marcha y paralización convocada por la Unión Nacional de Educadores de Panamá (UNEP), la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), la Unión Nacional de Educadores por la Calidad de la Educación Panameña (UNECEP) , entre otros el pasado 2 de octubre en defensa que el Plan de Retiro Anticipado Autofinanciable, se mantuviera solidario.

Por su parte, un docente agremiado en AMIA expresó su repudio indicado que el presidente de la Comisión Rubén Frías recibió presiones del Gobierno Nacional “y quien sabe si el diputado Frías negocio el acto de supuesta corrupción que tiene la Asamblea con la planilla 080 para tumbar este proyecto, él está en el ojo de la tormenta”.

Advirtieron que se van a reunir para analizar posibles acciones de presión, como una gran movilización.

Cabe señalar que el PRAA les concede a los docentes que deciden retirarse antes de la edad, el beneficio de una pensión mensual temporal hasta alcanzar los años de jubilación que establece la Caja de Seguro Social (CSS).

Para los que permanecen en el sistema hasta la edad establecida (62 años para los caballeros y 57 para las damas), el PRAA les permite retirarse con un ahorro que en, algunos casos, supera los 70 mil dólares.