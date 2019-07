Comisión de Gobierno prohija el anteproyecto de ley 22 sobre migración

La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional prohijó esta mañana el anteproyecto de ley No.22 que presentó la diputada Zulay Rodríguez, que busca modificar el Decreto Ley 3 de 2018 sobre el Servicio Nacional de Migración.

La diputada Rodríguez presentó el anteproyecto ante la Comisión de manera sosegada y puntual, señalando que este contenía solo 17 artículos, los cuales se centraban más que nada en buscar una solución a las situaciones laborales de carácter migratorio.

"No voy a discutir. Ábralo a consulta y que la gente escuche. Que se escuchen los derechos de los nacionales, que fueron los que los pusieron donde están, no los de afuera, no los influencers de afuera", indicó en su presentación la diputada proponente.

La diputada señaló que está consciente de que este anteproyecto debe ser sometido a consultas por los miembros del Gobierno pertinenes y la población.

Terminada la presentación el presidente de la Comisión de Gobierno sometió a votación y fue aprobada por la mayoría sin mayor discusión.