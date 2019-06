Comisión de Presupuesto dice que citó con tiempo oportuno a Varela de Chinchilla

El diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto, Benicio Robinson, cuestionó a la ministra de Economía y Finanzas, Eyda Varela de Chinchilla por presentar su renuncia al cargo y no asistir a esa comisión para rendir un informe.

La Comisión de trabajo había citado para este miércoles a Varela de Chinchilla para que respondiera a un cuestionario relacionado con las finanzas públicas, cuentas pendientes por pagar a proveedores, balance fiscal del Sector Público no Financiero y gobierno central.

Sin embargo, el MEF indicó este miércoles solo habían recibido dos cartas de citación por no once como había comunicado la Asamblea, además la entidad dijo que las respuestas a esos temas ya son de conocimiento de la ciudadanía.

“ Ayer mandó una nota que ella no iba a asistir, dijo que no se había hecho la citación en el tiempo correcto, en lo cual es falsedad porque ella no administra la Asamblea, ella administra el Ministerio de Economía y Finanzas, y decir que no venía porque la citación no fue hecha correctamente, es una vez más evadir al país”, dijo Robinson.