Comisión de Salud propone revisar o bajar a 1er debate proyecto de ley sobre estéticas

Ante la alerta de gremios médicos, académicos y autoridades sanitarias por la discusión del proyecto de Ley N° 393 mediante el cual se busca regular las clínicas o establecimientos de salud públicos o privados que realicen procedimientos médicos de cirugía plástica, estética y reconstructiva.

El presidente de la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, Crispiano Adames informó que desde la semana pasada solicitaron que se suspendiera la discusión de este proyecto en segundo debate, con el propósito de revisarlo o transformarlo tras sufrir varias modificaciones.

"Desconocemos todo el pliego de modificaciones a la iniciativa, no sabemos quien confeccionó este pliego, sin embargo nosotros dejamos tajantemente claro que no vamos a vulnerar ningún derecho de salud, llamase residencia y especialidades no estamos de acuerdo con ese texto”, dijo Adames.

En ese sentido, el diputado del PRD junto a otros comisionados propusieron la revisión del texto, bajarlo a primer debate o transformarlo ya que “el proyecto de la estética tal y como está presentado no estamos deacuerdo para nada”.

Adames aseguró que se reunieron con representantes de varios sectores interesados en este proyecto, debido a que según el Minsa propone libertades que riñen con la bioseguridad en la atención de los pacientes, contraviene todas las regulaciones de las especialidades que regulan la profesión médica.

Reiteró que fue aprobado en primer debate por el pasado presidente de la comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, José Luis Castillo.

Igualmente, la directora general de Salud del Ministerio de Salud, Itza Barahona de Mosca explicó que las modificaciones impactan 50 artículos de la iniciativa, por lo cual pidieron que regresara a primer debate, y que en una subcomisión se evalúe el número de modificaciones que sufrió ya que afecta aspectos importantes en materia de salud pública.

El documento señala que las clínicas, centros médicos y establecimientos de salud que posean licencia comercial u operativa para realizar procedimientos médicos no podrán arrendar a personas que no cumplan con los requisitos establecidos por el Minsa.