Comisión de Trabajo aprueba en primer debate proyecto sobre aumento a jubilados y pensionados

La Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, aprobó este martes en primer debate el proyecto de Ley No. 621, a través del cual se establecen modificaciones a los artículos 192 y 193 de la Ley 51 de pensiones de los jubilados.

Crispiano Adames, presidente de esa comisión, indicó que con esta iniciativa se busca garantizar la calidad de vida a través de una pensión de jubilación justa.

“Lo hemos pasado de primero a segundo debate, es la lucha la que decide lo que tenemos que hacer porque haya jubilaciones y pensiones adecuadas para la realidad socioeconómica deteriorada que tiene este pueblo panameño… hoy el Gobierno y la autoridad ha dicho que no tienen los fondos, pero nosotros aquí le disponemos de los fondos disponibles y que los búsque el Gobierno para que le dé calidad de vida a nuestra gente”, declaró Adames.

El proyecto señala que las pensiones de vejez e invalidez, que se encuentren vigentes, serán aumentadas automáticamente en una suma de B/.140.00, con excepción de las pensiones de B/. 1500.01 en adelante.

Tras la aprobación en primer debate y pese a que llevaban meses exigiendo la discusión de este proyecto, un grupo de jubilados expresó estar disconforme con el documento, alegando que no es lo que estaban solicitando.

“Hay no menos de 10 mil personas que no van a cobrar con ese proyecto, el proyecto nuestro que modificaba era de 200 dólares mensuales y 100 de bono de navidad y estos caballeros han bajado eso… necesitamos que el presidente de la República corrija ese entuerto de la Asamblea, no estamos de acuerdo como quedó el proyecto, eso es una injusticia con los jubilados”, declaró José Luis Moreno, del Movimiento de jubilados y Pensionados Victoriano Lorenzo y Fuerzas Aliadas.

Ante esto, Adames aseguró que “este es el proyecto que propuso la coordinadora, que entró aquí como proyecto de iniciativa, es el que hemos trabajado con los proponentes… aquí están los comisionados que lo han aprobado y lo hemos aprobado de cara al sol, con toda la verdad para que haya aumento de jubilaciones y de pensión para todos los compañeros necesarios ajustado a la realidad”.

Con colaboración de Saúl Quintero, periodista de RPC Radio