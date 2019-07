Comisión que elaborará proyecto para la eliminación de Aupsa fue instalada oficialmente

Este martes se llevó a cabo la instalación oficial de la comisión interinstitucional que se encargará de elaborar el proyecto de ley que derogue o elimina la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).

Como se había anunciado anteriormente, la comisión técnica está conformada por representantes del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida), del Ministerio de Comercio e Industria (MICI), del Ministerio de Salud (Minsa), así como por representantes de la Aupsa.

Durante el encuentro, que estuvo presidido por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, se acordó que sostendrán varias mesas de trabajo para avanzar con la elaboración del proyecto, comenzando por los días miércoles de cada semana.

Valderrama reiteró que tienen un período de 120 días para la elaboración del documento, a través del cual se buscará delegar las funciones de la Aupsa al MIDA y Minsa, sin embargo esperan que esté terminado antes de los tres meses.

Por otro lado, recordó que la eliminación de la Aupsa ha sido una exigencia que desde hace tiempo mantienen los productores, debido a las afectaciones que les ha causado el exceso de las importaciones.

"El tema de la Aupsa ha sido planteado por los productores debido al exceso que se dieron en las importaciones, yo pienso que hay que aprobar decisiones del Gobierno sensatas, responsables, muchas veces el abuso, la no transparencia, el no trabajar con las cadenas, coordinar las cosas, el no trabajar como panameños con una sola bander ha ocasionado una serie de desconfianza de gente que se ha visto afectada por situaciones que no se debieron dar nunca en cuanto a importaciones, creo que si ordenamos la casa, ponemos todo en transparencia, nos coordinamos todos a trabajar sobre las bases, las cosas van tomando la dirección que deben tomar, la confianza que deben tomar", expresó Valderrama.

Con colaboración de Rolando Delgado, periodista de Telemetro Reporta