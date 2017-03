Comisión revisará si se incumplió alguna norma, no lo gestionado por los diputados

635x357 Comisión revisará si se incumplió alguna norma, no lo que ha gestionado cada diputado. Foto/TR.

635x357 “Nosotros no podemos investigar a nuestros pares”, Ávila. Álvaro Alvarado

El diputado Leandro Ávila, habló la mañana de este martes sobre las funciones que tendrá o ejercerá la comisión creada en la Asamblea Nacional para investigar las irregularidades reveladas en donaciones, subsidios y contratos por servicios profesionales que se gestionaron desde ese hemiciclo legislativo.

Explicó en la edición matutina de Telemetro Reporta que la comisión no investigará a los diputados ya que eso no sería ético, sino que el propósito es revisar el proceso interno de la Asamblea, ver qué se pudo hacer mal en el camino y hacer recomendaciones partir de eso.

“Nosotros no vamos a entrar en el detalle de lo que haya gestionado cada diputado, sino que vamos a evaluar el proceso interno, si se incumplió con alguna norma establecida por decreto de Contraloría o alguna ley, la parte de sí se recibió una comisión por una donación o no, ese va a ser entonces el trabajo de la Contraloría... nosotros no podemos investigar a nuestros pares”, enfatizó.

Por otro lado reconoció que él ha gestionado donaciones y contratos por servicios profesionales, agregando que son muy pocos los diputados que no lo hayan hecho.