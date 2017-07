Conape sobre discurso presidencial: Los periodistas solo cumplimos la función de informar

El Colegio Nacional de Periodistas se pronunció ante las recientes expresiones del presidente de la República Juan Carlos Varela, quien en su discurso por los tres años de su administración criticó la labor periodística.

Según Varela, los medios de comunicación no permiten a la población ver los avances de su gestión. “es evidente que el país que muchas veces reflejan en las noticias, destaca los fracasos y no el Panamá que estamos construyendo juntos. La gran cantidad de noticias negativas que se divulgan, no representa el Panamá que está progresando”, fueron parte de las palabras de Varela.

Mediante un comunicado, Conape lamentó lo expresado por Varela y defendió la función de los periodistas de informar los hechos, en base al contacto permanente que mantienen con el pueblo.

“Nos recuerda a lo que ocurre en cada quinquenio... los mensajeros de la información son los culpables de la buena o mala gestión de los gobiernos”, “Deseamos que quede claro, que no somos los periodistas los que criticamos, es el pueblo Señor Presidente, que nos usa como mensajeros de la información que somos”, señala la directiva del Colegio

El Conape asegura que se mantendrá vigilante de la defensa del libre ejercicio del periodismo e instó al mandatario a mantener su compromiso de respetar la libertad de expresión y de opinión "aunque no coincidan con la suya".