Conapredes: Baile de menores en tarima durante carnaval es delito de explotación sexual

El psicólogo Rodolfo González, de la Comisión Nacional para la Prevención de los Delitos de Explotación Sexual (Conapredes), brindó este viernes unas medidas de seguridad y prevención de los delitos de corrupción de menores y explotación sexual comercial en víspera de las festividades del carnaval 2019.

González indicó que la modalidad de explotación sexual en menores tiene diferentes formas, pero siempre el objetivo del adulto es utilizar al menor de edad para su beneficio.

"Ahora vienen los carnavales, campamentos y espectáculos donde el adulto utiliza el niño o la niña para los bailes en tarima que es un delito, ya que lo estás explotando a través de los movimientos, fotografías y publicaciones (en redes sociales)”, manifestó el psicólogo.

De acuerdo con Conapredes en el 2018, se registraron 6,256 denuncias de integridad sexual de niños y adultos, de esa cantidad 361 menores fueron utilizados en pornografia infantil y corrupción de emenores.

El psicólogo explicó que Conapredes tiene un plan nacional con las 15 instituciones que la componen, con el objetivo de prevenir estos hechos, resaltando a la ciudadanía que es importante la integración.

Entre las recomendaciones que brinda el MP están:

• Un llamado de precaución a los padres de familia, que deberán conocer con quiénes permanecerán sus hijos menores y adolescentes durante los días de carnaval, dándole seguimiento a todas las actividades de sus hijos.

• No dejar a sus hijos menores de edad con personas que no conocen, los padres no deben olvidar la responsabilidad de ellos ante sus hijos y sobre todo al salir de los hogares.



Reiteró que el 80% de los que cometen estos delitos en contra de los niños y adolescentes, son familiares de las víctimas.

En cuanto a denuncias sobre los casos antes descritos, puede llamar o apersonarse a la Secciones de Atención Primaria del Ministerio Público ubicadas en todas las Unidades Regionales del país o la Policía de Niñez y Adolescencia.