Concluye interrogatorio a testigo protegido del caso pinchazos, defensa denuncia irregularidades

Este lunes concluyó el interrogatorio al testigo protegido del caso pinchazos, por parte de la Fiscalía y la defensa del expresidente Ricardo Martinelli.

Al culminar la audiencia, el fiscal Aurelio Vásquez aseguró que le corresponde al Tribunal de Juicio, “determinar a quién le pertenecía la computadora”, desde la que se enviaron varios correos utilizados como evidencia en el caso pinchazos.

La reacción surge luego de que el abogado Sidney Sittón, asegurara que los seis correos evaluados hoy durante el juicio oral, de los más de 500 que se encuentran en el disco compacto, tienen como “autor a Rolando López”, actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional.

La defensa planteó que las evidencias presentadas contienen “inconsistencias”. Según Roniel Ortíz, también abogado del expresidente, el testigo protegido no hizo la entrega de la computadora al fiscal Marcelino Aguilar, “porque era la computadora de Rolando López”.

Por su parte el fiscal Vásquez expresó que el contrainterrogatorio se enfocó “en cuestiones de orden técnico... la fórmula de desacreditar los hechos jurídicamente relevantes”. Detalló que aún no han agotado las pruebas con las víctimas.

Con los custionamientos realizados por la defensa y la Fiscalía, se evacuó el testimonio del sexto testigo que se presenta en el juicio, de unos 74 que aparecen en el auto de apertura a juicio, por parte del Ministerio Público.

El Tribunal de Juicio Oral recalcó que aunque el testigo haya sido liberado de su declaratoria, aún se mantiene la reserva de su identidad y no se pueden divulgar sus generales, ni puede tener contacto con medios de comunicación.

La audiencia se reanudará mañana a las 9:00 a.m., y continuará con la fase de evacuación de pruebas, con un nuevo testigo de parte de la Fiscalía.

