Conductor de taxi denuncia acoso sexual por parte de un Policía de Tránsito

Un caso de acoso sexual por parte de una unidad de la Policía de Tránsito al momento de ponerle una boleta, es denunciado por un taxista.

El conductor de transporte selectivo explicó a Telemetro Reporta, que los hechos se dieron cuando el uniformado lo detuvo en el área de El Dorado, por supuestamente tener luces ilegales, ante lo cual él le señaló que si había una falta que procediera, sin embargo, la unidad del tránsito le señaló que hablaran, se subió al auto y comenzó a hacerle insinuaciones de connotación sexual.

“En el camino me había comentado de mis partes, que si estaba grande, qué edad yo tenía, yo le dije la verdad y todavía seguía comentando de mis partes intimas”, declaró el conductor del taxi.

Añade que en un momento el policía se bajó, lo cual aprovechó para sacar el celular y activar la cámara para grabar.

“Antes que llegara puse el celular en grabación, se montó y volvió a insistir sobre mis partes, si estaba chiquito, que si estaba grande, que quería verlo y siguió, yo lo deje para grabarlo para notificar lo que estaba pasando a las autoridades o la televisora, hasta que vio que me puse bravo, que no iba a hacer nada y me pidió que le comprara un Red Bull y una soda”, agregó el transportista.

En el vídeo grabado por taxista se observa y se escucha la conversación cuando el uniformado le decía: “no puedes demostrar si se para o no. Lo puedes demostrar o no lo puede demostrar… cómo se te para, tienes que ver porno. Entonces se te para o no se te para, habla pa ve”, decía el Policía de Tránsito.