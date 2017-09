Conductores de Uber inconformes con tarifas convocan apagón del sistema

Las quejas contra la plataforma Uber no solo vienen desde los conductores de taxis, ahora los choferes de este sistema han salido a denunciar algunas decisiones de la empresa.

Es por esto que dos conductores de Uber convocaron a una manifestación pacífica para hacer sentir sus inconformidades en la plataforma de transporte privado. Ellos son, Eduardo Chie y Yoira Lizarraga quienes convocan a sus colegas a un apagón del sistema para este martes y a presentarse en las oficinas de Uber en Panamá para pedir una mesa de negociación.

Entre las quejas que presentan están el incremento de Uber en sus porcentajes de ganancias por viaje y la eliminación de la tarifa especial cuando trasladan a pasajeros desde y hacia el Aeropuerto de Tocumen.

Chie dijo que Uber pasó de ganar 10% a 25% por cada viaje. Mientras que Lizarraga contó que, antes las carreras especiales como las del Aeropuerto le representaban hasta 20 dólares de ganancia, mientras que ahora por máximo gana 12 dólares. "Lo más que puedo hacer es la cuenta del auto con más de 52 carreras y no nos quieren escuchar", expresó la conductora.

Estas son decisiones que según ambos conductores han sido aprobadas de forma unilateral, sin que la empresa consulte a los conductores y que está afectando significativamente sus ingresos.

"Nos están golpeando, a mi me ha tocado no poder comer, tenemos muchas deudas", contó la chófer Lizarraga y aseguró que uno de sus compañeros se suicidió el domingo al no poder afrontar sus deudas y agregó: "Le pido a los choferes que se pongan a pensar en Luis que, hoy pueden tener algo en su mesa y mañana no, queremos una mesa de negociación", expresó.

Las denuncias de estos choferes salen a la luz un mes después que el Gobierno anunció un plan para reglamentar su funcionamiento y el de otras plataformas tecnológicas similares. Los transportistas por su parte se mantienen en exigir la salida de Uber por considerar que está operando de forma ilegal.